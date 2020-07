Adesso è ufficiale, al Mugello si correrà il GP della Toscana Ferrari 1000

La notizia era già nell’aria da tempo ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il GP del Mugello entra ufficialmente nel calendario del campionato Mondiale 2020 di Formula 1. La denominazione ufficiale sarà GP della Toscana Ferrari 1000 (in onore dei 1000 GP in F1 che la scuderia di Maranello festeggerà proprio sul circuito di cui è proprietaria). Il GP sul circuito del Mugello entra in calendario nel week end del 13 settembre e seguirà dunque il GP d’Italia che si terrà a Monza nel fine settimana precedente. Ad annunciarlo la stessa F1 che ha confermato anche una successiva tappa a Sochi in Russia.

