Adesso è ufficiale, ecco quanto Commisso ha pagato la Fiorentina: “Forse ora l’avrei pagata anche meno”

Si era vociferato di cifre attorno ai 170 milioni di euro per quanto riguarda l’acquisizione della Fiorentina da parte del tycoon americano Rocco Commisso. In realtà, la società gigliata è stata pagata addirittura meno, come ha evidenziato lo stesso patron viola in un’intervista al Corriere dello Sport. “La prima volta i Della Valle mi chiesero 300 milioni e dissi di no. Forse, ora, invece di 170 milioni di dollari ne avrei pagati meno. Di certo, i veti della politica e la burocrazia italiana possono scoraggiare chiunque”. 170 milioni di dollari equivalgono all’incirca a 158 milioni di euro.