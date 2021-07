Adesso è ufficiale: l’eterno “obiettivo” della Fiorentina Balotelli ricomincia dalla Turchia

Per diverse estati consecutive, puntualmente, Mario Balotelli è stato accostato alla Fiorentina. L’attaccante alla fine non è mai arrivato, rimanendo solo una suggestione, ma la sua carriera non è certo esplosa altrove. L’ultimo fallimento con la maglia del Brescia, poi l’esperienza al Monza con la mancata promozione in Serie A fino alla nuova avventura che comincia oggi.

Il club turco dell’Adana Demirspor, infatti, su Twitter ha annunciato l’ufficialità dell’ingaggio di Balotelli che dunque ricomincerà a giocare lontano dall’Italia. Decisamente non la carriera che ci si aspettava un po’ di anni fa.