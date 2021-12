Diciassette gol fatti, quattro subiti, tre clean sheet, cinque vittorie nelle ultime cinque partite giocate, con i risultati di: 3-0, 3-0, 4-3, 3-1, 4-0. Le vittime Cagliari, Spezia, Milan, Sampdoria e Salernitana. Questo il bilancio recente delle partite giocate dalla Fiorentina tra le mura amiche del Franchi, numeri che metterebbero paura a chiunque. L’impianto di Campo di Marte, grazie anche al calore del tifo viola, è tornato a essere un fattore determinante per la squadra viola, attualmente terza squadra in Serie A per punti fatti in casa dietro solo a Napoli e Milan (18 punti in 8 partite giocate).

Al Franchi sono riuscite a passare solo Inter e Napoli, per il resto i numeri dicono 7 vittorie della Fiorentina su 9 disputate a Firenze (oltre alle già citate ci sono le vittorie contro il Cosenza e il Torino). Gli avversari, Milan a parte, non dovevano destare particolari problemi a una squadra come quella di Italiano, che si sta confermando a livelli importanti. Così è stato. Adesso per concludere l’anno e arrivare alla sosta mancano Benevento e Sassuolo, nel giro di quattro giorni. Mantenere il grande ritmo in casa vorrebbe dire avanzare in Coppa Italia, un obiettivo da puntare per la Fiorentina, e mettere in cascina altri punti importantissimi per il campionato.

Un passo alla volta, partita per partita. Adesso il Franchi fa paura.