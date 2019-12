Adesso la responsabilità passa ai dirigenti viola. Non si può sbagliare di nuovo

La Nazione di oggi spiega come l’addio del tecnico Vincenzo Montella sposta il peso delle responsabilità sui dirigenti della Fiorentina. Joe Barone e Daniele Pradè dovrannoquindi essere bravi a costruire la salvezza della Fiorentina centrando le mosse adeguate e che obiettivamente saranno senza appello. Primo: non si potrà sbagliare l’allenatore. Traghettatore o no, la squadra ha bisogno di un tecnico che dia la scossa e risvegli un gruppo addormentato. Secondo: gli affari di gennaio dovranno essere centellinati. Niente colpi a sorpresa, niente scommesse o investimenti in prospettiva, ma serviranno giocatori pronti e utili per subito, per l’immediato. Lo strappo con Montella, insomma, deve significare una svolta concreta e decisiva che però dovrà avere un seguito nelle scelte che verranno prese in queste ore.