Adesso manca solo l’ufficialità: sarà fiorentino il nuovo allenatore di Duncan e Sottil a Cagliari

Il suo nome stava prendendo sempre più piede tra i più probabili per sostituire Eusebio Di Francesco a Cagliari, adesso manca solo l’ufficialità: Leonardo Semplici sarà il nuovo allenatore del club sardo. L’ex allenatore della Fiorentina Primavera ha trovato in questi minuti l’accordo con la società rossoblù e tra gli isolani troverà i due ex viola Alfred Duncan e Riccardo Sottil, oltre a Giovanni Simeone. Il Cagliari si affida al tecnico fiorentino per provare la rimonta salvezza. Contratto di un anno e mezzo. A riportarlo è Sky Sport

0 0 vote Article Rating