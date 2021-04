“Adesso si pensa tutti al restyling dello stadio di Firenze, ma il Comune aveva già abbandonato il Franchi, destinandolo a diventare un rudere per barboni notturni”

Nel corso della trasmissione Casa Viola su Toscana Tv, è intervenuto il giornalista ed ex direttore della Nazione Gabriele Canè, dicendo la sua sul tema dello Stadio e sulle intenzioni di Commisso a riguardo:

“Commisso ha messo tanti soldi nella sua Fiorentina fino ad ora. La sua società è una delle poche che in questo periodo sta ancora in piedi economicamente. Questo però non lo giustifica a prescindere. Da apprezzare l’idea di costruire il nuovo Centro Sportivo, e anche lo Stadio. Lui è venuto qui pensando, come avevano fatto i Della Valle per una decina di anni, di poter realizzare il nuovo stadio nei terreni della Mercafir. Adesso si pensa tutti al restyling dello stadio di Firenze, ma il Comune aveva già abbandonato il Franchi, perchè con il progetto Mercafir aveva avuto l’ottima idea di far pagare il nuovo mercato alla Fiorentina e di realizzare lì lo stadio nuovo. Il Franchi era già destinato a diventare un rudere per barboni notturni nel progetto iniziale. Per fortuna non sarà così e l’area sarà complessivamente valorizzata. L’idea di Commisso però per adesso resta quella di realizzare un nuovo stadio, perchè il Franchi ristrutturato non corrisponde al tipo di business che una squadra di Serie A al passo coi tempi e che vuole darsi una prospettiva può e deve avere”.