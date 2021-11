Afena-Gyan stende il Genoa con una doppietta. La Roma scavalca la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 13esima giornata di Serie A è proseguita con la sfida di Marassi tra Genoa e Roma. Alla prima di Shevchenko in panchina, i rossoblù resistono fino a 8′ dal termine. Poi è Felix Afena Gyan, subentrato in campo al posto di Shomurodov, a portare in vantaggio i giallorossi: il classe 2003 fa addirittura doppietta nei minuti recupero, con un eurogol. In classifica la Roma scavalca Fiorentina, Lazio e Juventus e si porta al quinto posto a 22 punti.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Fiorentina, Lazio, Juventus 21, Bologna 18, Empoli, Verona 16, Sassuolo, Venezia 15, Torino, Udinese 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana, Cagliari 7.