Il responsabile della biglietteria della Fiorentina , Ivan Affibbiato , è intervenuto a Radio Bruno per parlare della campagna abbonamenti , contestata dall’ACCVC e dall’ATF, le associazioni del tifo organizzato fiorentino. Ecco la posizione dell’addetto ai lavori:

“Al terzo giorno di vendita abbiamo già fatto seimila abbonamenti. Pensate che nel 2019 fu raggiunto dopo due settimane. La scelta della società, di favorire l’acquisto online rispetto al botteghino, è dovuta agli effetti della pandemia che ha portato ad un utilizzo superiore di internet per comprare da casa. Ci sono club che fanno la campagna abbonamenti interamente online già da tempo. Inoltre, la Fiorentina ha mantenuto i prezzi della stagione 2019/20. Consigliamo ai tifosi di abbonarsi entro il 1 agosto perché poi i prezzi aumenteranno in maniera anche sensibile in alcuni settori”.