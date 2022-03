Affibbiato: “La Fiesole è esaurita, ma la Curva Ferrovia è ancora disponibile. Con l’apertura ai residenti in Toscana si è vista un’accelerazione”

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della situazione biglietti in vista della partita di domani sera contro la Juventus. Queste le sue parole:

“L’apertura concessa ai residenti in Toscana ha dato un’accelerazione alla vendita dei biglietti. La giornata di domani sarà molto importante: il web è sempre aperto e la biglietteria sarà aperta da domani alle 9. Il settore che ha più disponibilità è la Curva Ferrovia, mentre la Fiesole è esaurita come i parterre. C’è ancora qualche biglietto in Maratona laterale e in Tribuna laterale, sta per finire anche la Maratona centrale. Siamo ottimisti e non mi sbilancio: non dico nessuna cifra, faremo i conti domani sera. Per i cittadini non residenti in Toscana e senza tessera si può acquistare il biglietto su TicketOne sia in Tribuna che in Maratona”.