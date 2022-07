Affibbiato: “Le Curve vanno spedite e in totale siamo già a 12 mila abbonati. Anche la formula d’acquisto online sta riscuotendo successo”

Il responsabile alla biglietteria della Fiorentina Ivan Affibbiato è intervenuto a Radio Bruno per aggiornare la situazione relativa alla campagna abbonamenti. Ecco come sta procedendo:

“In appena otto giorni sono stati fatti 12 mila abbonamenti. La campagna quindi sta andando bene e per questo siamo soddisfatti. Il settore più richiesto è la Fiesole, che con una capienza totale di 11640 posti, aveva 10700 tifosi con la prelazione sul posto. Se tutti confermassero l’abbonamento quindi, la Curva sarebbe esaurita prima che inizi la vendita libera”.

E poi prosegue: “Anche l’altra curva, la Ferrovia, sta andando bene. In questo caso, per la nostra proposta di un abbonamento intero a 100 euro. E’ stato pensato per le fasce di popolazione più in difficoltà. Sulla formula d’acquisto via web, posso dire che l’85% delle tessere è stato preso online, quindi riteniamo sia stata una scelta giusta”.