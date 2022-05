Affibbiato: “Per ora ci saranno oltre 25mila persone al Franchi lunedì. Ci aspettiamo una cornice di pubblico importante”

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sono stati staccati oltre 25.000 titoli per il match di lunedì sera. Si può fare meglio? Certo, l’obiettivo è arrivare a 30.000 almeno. La partita è molto importante, molto più di quella che ci sarà a fine campionato. Dunque perché non provarci tutti insieme? C’è disponibilità in gran parte dei settori dello stadio. La nostra biglietteria sarà aperta anche domani in orario continuato. Ci aspettiamo una bella cornice di pubblico, importante”.