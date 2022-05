Affibbiato: “Speriamo di superare il record stagionale di biglietti venduti per la Juve. Ecco quanti sono già andati via”

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina, Ivan Affibiato, è intervenuto a Radio Toscana per parlare dell’attuale situazione dei biglietti in vista dell’ultima partita al Franchi contro la Juventus. Ecco a che punto sta la vendita:

“La prevendita procede molto bene. Oggi siamo a 25.000 biglietti venduti, i quali comprendono gli 11.000 abbonamenti. La speranza è quella di superare il record stagionale raggiunto contro il Milan. La Curva Fiesole è in via di esaurimento (ora sold out ndr) e alcuni settori stanno facendo lo stesso”.