Agaragimov: “Dobbiamo ancora ricevere il contributo di solidarietà da parte della Fiorentina per Kokorin”. E dovranno essere pagate anche la Lokomotiv e la Dinamo Mosca

L’Anzhi Makhachkala non ha ancora ricevuto il pagamento del ‘contributo di solidarietà’ da parte della Fiorentina per aver contribuito alla crescita di Aleksandr Kokorin. Ad annunciarlo è stato il direttore generale del club Absalutdin Agaragimov.

“Non abbiamo ancora ricevuto nulla – ha detto – siamo in attesa di pagamento. Siamo in contatto con la Fiorentina per far sì che il trasferimento avvenga e sia corretto trasferimento. Abbiamo avuto un problema tecnico, ma è già stato risolto, resta una questione tecnica sul trasferimento di fondi sul nostro conto in valuta estera”.

Secondo i regolamenti della Federazione calcistica internazionale (FIFA) e della Federazione calcistica russa (RFU), quando un giocatore si trasferisce in una nuova squadra, il 5% dell’importo del trasferimento deve essere dato alle società che hanno cresciuto un calciatore in età compresa tra i 12 e 23 anni. Oltre all’Anzhi, anche la Lokomotiv Mosca e la Dinamo Mosca hanno diritto rispettivamente a circa 85 mila euro e 138 mila euro.