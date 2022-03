Un record di cui bisogna andare non troppo fieri quello stabilito dalla Fiorentina nelle ultime due partite disputate contro Sassuolo e Juventus. La squadra di Vincenzo Italiano ha tirato in porta per ben 40 volte, riuscendo a segnare soltanto un gol. Una media davvero bassissima, che fa capire come il gioco espresso in campo e le tante occasioni, non si siano poi concretizzate in gol. Questo il dato riportato da La Nazione.

Manca quello e poco altro a una Fiorentina che fa vedere buon calcio. In tanti devono ritrovare la via del gol come Nico Gonzalez o Ikoné, ancora alla ricerca del primo gol in viola. Ma serve anche il supporto dei centrocampisti. La Fiorentina ha bisogno di aggiustare la mira. Fai gol!