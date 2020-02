Aggrappati ad un campione che non c’è (e non ci sarà per molto)

Tra entusiasmo e qualche dubbio. Franck Ribery era arrivato alla Fiorentina tra la gioia di molti tifosi e lo scetticismo di alcuni. Nonostante i suoi 36 anni, all’inizio di questa stagione ci aveva fatto vedere di che cosa era capace. Grandi colpi, grandi giocate, anche grandi gol, prima di essere azzoppato da Tachtsidis.

Con lui ai box, ogni parvenza di gioco della Fiorentina è andata a farsi benedire, sia con Montella che con Iachini, salvo qualche limitatissima eccezione. La rosa dei viola è complessivamente mediocre tecnicamente e solo il francese poteva e potrà dare una sterzata che è necessaria per vincere alcune partite.

Il problema è che sei aggrappato a Ribery, ma non ce l’avrai ancora per diverse settimane. Quanto? Probabilmente un altro mese, perché si parla di inizio marzo per vederlo in campo. Un tempo in cui si giocano diverse partite, con la classifica che è, purtroppo, quella che è.