Aggressività e dominio della partita: Fiorentina, è questa la strada da seguire. Sottil e Cabral…

Il risultato finale del primo tempo tra Fiorentina e Twente mente: per il livello di gioco tenuto, probabilmente la squadra di Italiano avrebbe meritato di andare al riposo con almeno tre gol di scarto. Biraghi e compagni hanno letteralmente aggredito e dominato gli olandesi, mettendo in campo tutte le qualità migliori.

Ottima la prestazione di Sottil: dopo il buon inizio contro la Cremonese, in Conference League l’esterno è stato il migliore in campo. Velocità, forze e potenza: queste le armi del figlio d’arte viola, atteso al definitivo salto di qualità nei prossimi mesi. Ok anche Cabral, che ha tutto il tempo per adattarsi e trovare la forma migliore.