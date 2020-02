Agnelli tira in ballo Commisso e accusa: “Violenza mediatica sulla Juventus”. Pistocchi lo punge: “E’ proprietario di giornali e radio e parla di campagna contro la Juve”

Come avete potuto leggere ieri, la Juventus, tramite il suo presidente, Andrea Agnelli, ha tirato in ballo Rocco Commisso e la Fiorentina, cercando di passare come vittima di un sistema che ce l’avrebbe coi bianconeri: “Le parole di Commisso – ha detto Agnelii – mi hanno fatto piacere perché hanno fatto capire a Sarri che cosa cosa vuol dire essere Juve, con quale semplicità si può scatenare una violenza mediatica su di noi”.

Partendo da queste considerazioni, l’ex giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi, ha punto il numero uno bianconero su Twitter, scrivendo: “Andrea Agnelli, nel cda di Exor, che controlla GEDI, proprietario di LaStampa, SecoloXIX, LaRepubblica, L’Espresso e una catena di giornali e radio locali, e di FCAuto che investe 105.4mln€ in pubblicità su Radio Tv e Giornali, parla di “campagna mediatica” contro la Juve”.