Agostinelli e Bianco, i due baby talenti forgiati da Aquilani. C’è già posto per loro nella Fiorentina di Italiano?

In attesa del rientro dei cosiddetti ‘big’ ancora in vacanza dopo le fatiche estive con le rispettive nazionali, la Fiorentina di Italiano continua ad allenarsi a Moena. Tra i giocatori che il tecnico ex Spezia ha avuto a disposizione, si sono messi in mostra anche alcuni giovani elementi provenienti dalla Primavera di Alberto Aquilani.

Schierato titolare nel match di domenica scorsa, Alessandro Bianco si è preso tanti applausi dopo un primo tempo in cui ha smistato numerosi palloni ai propri compagni. Vertice basso davanti alla difesa, in attesa del rientro di Pulgar, mister Italiano in questi primi giorni di ritiro ha alternato il giovane classe ’02 con l’altro baby centrocampista viola, ovvero Dimo Krastev.

Bianco ha mostrato grande personalità, buona tecnica e visione di gioco, caratteristiche fondamentali in un ruolo chiave per mister Italiano. Sempre al centro della manovra, il centrocampista forgiato da Aquilani ha impressionato tutti, anche se chiaramente l’avversario che aveva di fronte non era certo irresistibile.

Discorso analogo può esser fatto per Vittorio Agostinelli. Il fantasista ex Roma è subentrato dopo un quarto d’ora all’infortunato Callejon. Sulla fascia destra non si è affatto risparmiato: dribbling, sprint e strappi che hanno creato non pochi grattacapi agli avversari di turno. Anche Vincenzo Italiano ha avuto parole dolci per i baby talenti viola al termine del match, sottolineando come l’opportunità di allenarsi con la prima squadra sia per loro una chance da sfruttare appieno.

Tra pochi giorni però rientreranno i nazionali. Pulgar e Nico Gonzalez nello specifico occuperanno il ruolo da loro ricoperto fin qui. Dove sarà dunque il futuro dei due giovani talenti viola? Ai margini della rosa, pronti a sfruttare qualche scampolo di gioco concessogli o magari in prestito per crescere e poi tornare con le ‘ossa formate’? C’è già spazio per loro nella Fiorentina di Italiano?