Agostinelli: “Ho imparato un po’ da tutti, soprattutto dagli esterni. Moena esperienza bella sia calcisticamente che mentalmente”

Le parole sul ritiro di Moena del giovane trequartista della Fiorentina Vittorio Agostinelli, che ha parlato al sito ufficiale viola: “E’ stata una bella esperienza, giocare con i grandi è sempre bello, sia mentalmente che calcisticamente. Ognuno ci crede in questo sogno. Magari qualcuno ci crede meno all’inizio, qualcuno di più dopo, ma se ce l’hai in testa dovresti credere di arrivare in Prima Squadra”.

E sulle amichevoli: “Fare gol è sempre un’emozione fantastica, poi farlo con la Prima Squadra è davvero una cosa bella, anche in amichevole ti fa emozionare. Ho imparato un po’ da tutti, cerco di rubare qualcosa a ciascuno, ho imparato tanto dagli esterni. Saponara mi ha dato molti consigli, sui movimenti e sulla mentalità”.