Agostinelli va a farsi le ossa tra i professionisti: niente Moena, è pronto per la Serie B

Dopo non essere stato inserito da Vincenzo Italiano nella lista dei convocati per il ritiro estivo, il futuro di Vittorio Alberto Agostinelli sembra definito. Il n°10 della Primavera di Aquilani è pronto ad una nuova esperienza, la prima nei professionisti: la Reggina, come FiorentinaNews.com vi aveva anticipato, sta finalizzando il suo colpo.

Come conferma anche Tuttomercatoweb.com, manca ormai solo l’ufficialità per l’arrivo di Agostinelli in Calabria. Il giovane centrocampista della Fiorentina, vincitore dell’ultima Coppa Italia Primavera, andrà a giocare a Reggio Calabria in prestito secco. La società viola quindi lo potrà riavere a disposizione a partire dalla stagione 2023/24.