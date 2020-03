Agresti: “Dal Pino si è dimostrato incompetente in materia. Ecco a cosa è dovuto il silenzio della Juventus”

Il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti a Radio Sportiva ha parlato così delle ultime vicende: “E’ stato un errore clamoroso non giocare le partite a porte chiuse in programma nello scorso weekend. Dal Pino è stato schiacciato da un qualcosa più grande di lui, è stato assolutamente incompetente in materia. Il silenzio della Juventus? E’ dovuto al fatto che l’evolversi della situazione sul tema calendari va bene alla società bianconera, mi pare evidente”.