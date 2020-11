Agresti: “Iachini? Giusto mandarlo via senza la fiducia totale della società. Incredibile che Biraghi e Castrovilli…”

Il direttore di calciomercato.com, Stefano Agresti, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “E’ davvero incredibile che Castrovilli e Biraghi, giocatori che sabato sono stati a Parma per giocare, non possano attraversare Firenze per andare a Coverciano e rispondere alla chiamata di Mancini. Serie A? Tutte le critiche a Lotito sono nate dal fatto che ha provato a girare attorno alle norme per avere un mezzo vantaggio rispetto agli avversari. E diventerebbe difficile per il mondo del calcio bussare alla porta del Governo, che ha problemi ben più seri. C’è un protocollo fatto apposta per far andare avanti il campionato fino al termine della stagione. Fiorentina? Mi aspetto novità, con tutto l’affetto per Iachini credo sia giusto mandarlo via perché non gode della fiducia totale da parte della società. Questo indipendentemente dalle sue scelte tattiche: penso che ci debba essere un rapporto di fiducia tra il tecnico e la dirigenza, altrimenti vorrebbe dire andare avanti per mancanza di alternative. Se non si crede più in lui è giusto cacciarlo.

0 0 vote Article Rating