Agresti: “La Fiorentina può giocarsela in campionato e in coppa. Italiano è la rivelazione”

Stefano Agresti, direttore del sito Calciomercato.com, ha parlato al Penta Sport sulla Fiorentina e sulla Serie A in generale: “Questo è un campionato strano, tante big perdono punti contro le piccole. Credo che alla fine sia prevalso l’equilibrio, ogni domenica potrebbero esserci sorprese. Ci sono passaggi a vuoto da parte di tutti. Ad oggi, il Milan sembra abbastanza proiettato”.

Sulla Fiorentina: “Ha possibilità, anche perché le squadre davanti giocano ancora in Coppa il giovedì e hanno partite molto ravvicinate. La Fiorentina dovrebbe acquistare un po’ di continuità, però mi piace molto e diverte. Roma e Atalanta hanno le coppe, i giallorossi hanno una partita in più, non è impossibile… Poi c’è la semifinale di ritorno contro la Juventus, potrebbe essere una svolta totale”.

Sulla Juventus, prossima avversaria in Coppa Italia: “La Juve sarà molto concentrata sulla coppa nazionale, ma la sconfitta contro il Villarreal ha tolto molte certezze dal punto di vista psicologico. Non si può sbagliare e la tensione potrebbe giocare brutti scherzi ai bianconeri. Poi, è vero che non perde da tanto, ma ha pareggiato contro avversari non straordinari e in Europa è caduta rovinosamente. Per la Fiorentina diventa la partita della vita, può andare a giocarsela”.

E su Italiano: “È una delle rivelazioni della stagione. Un conto è far bene allo Spezia, un conto è imporre le proprie idee in una piazza come Firenze. È vero che la Fiorentina ha avuto scivoloni inattesi, ma vedendola giocare sai sempre che squadra vedrai: con una filosofia precisa, con un’idea chiara di calcio”.