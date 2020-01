Agresti: “Mette tristezza il fatto che Criscito voglia rimanere al Genoa ma la società lo cederebbe…”

Si infittisce il mistero relativo alla trattativa tra la Fiorentina e il Genoa per Domenico Criscito. A Radio Sportiva, il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ha espresso un parere in merito: “Il Genoa è una grande società, ha una storia e mette tristezza il fatto che Criscito voleva rimanere ma la società voleva cederlo. Vedersi trattato così non è bello per lui e per i tifosi”.