Agroppi: “Del calcio, non mi manca vedere la Juventus la domenica; e non mi manca sentire Nicchi che difende gli arbitri…”

Aldo Agroppi, ex allenatore della Fiorentina che oggi festeggia 76 anni, ha parlato così a Radio Sportiva: “Fermare il campionato di Serie A è un disastro economico e anche sociale. Devo dire che del calcio non mi manca non vedere la Juventus la domenica, non mi mancano le polemiche arbitrali, non mi manca sentire Nicchi che difende gli arbitri, non mi mancano tante cose. Torino? Uno come Giorgio Ferrini avrebbe messo a posto tanti giocatori attuali dei granata, certe prestazioni non si sarebbero viste con uno come lui in squadra”.