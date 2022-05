Agroppi: “Il calcio è in mano ad emeriti cretini. I portieri ormai sono terrorizzati per colpa delle richieste assurde degli allenatori”

L’ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi ha parlato a Lady Radio della ripartenza dal basso, tema molto discusso in casa viola dopo l’errore di Terracciano contro il Milan: “Il calcio è in mano ad emeriti cretini, che fanno a gara per dimostrare che ne capiscono qualcosa. Ricordo che Blatter aveva proposto di allargare il campo e di mettere quattro tempi, cose che ovviamente non passarono perché in fondo il calcio è sempre lo stesso. Riguardo ai portieri, credo che se uno fosse davvero bravo con i piedi non giocherebbe in porta ma a centrocampo”.

E poi ha aggiunto: “I portieri ormai vivono nel terrore di commettere qualche buffonata ed essere ricordati per questo. La colpa viene data sempre a loro, ma secondo me invece bisognerebbe incolpare gli allenatori che chiedono ai portieri di fare certe cose. I portieri sono bravi con le mani, non con i piedi. Siamo arrivati al punto che Buffon verrà ricordato per una papera (quella contro il Perugia, ndr) dopo trent’anni di successi e parate miracolose”.