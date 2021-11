Agroppi: “Se fossi stato al posto di Italiano ad Empoli, mi avrebbero dato l’estrema unzione. Vlahovic? Ecco cosa rispondo a chi lo critica”

L’ex allenatore della Fiorentina, Aldo Agroppi, è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Una sconfitta del genere non si può spiegare, tutti pensavamo che avremmo vinto la partita. Forse gli stessi giocatori erano troppo sicuri, partite del genere purtroppo capitano e non sarà neanche l’ultima volta. Il rammarico più grosso è vedere la Fiorentina prendere il secondo gol in contropiede: l’1-1 fuori casa poteva anche bastare, non si può sempre vincere”.

Continua così Agroppi: “Sarebbe stata una bella vittoria, a me è dispiaciuto perché la Fiorentina sarebbe salita a ventiquattro punti. Se fossi stato io al posto di Italiano, mi avrebbero dato l’estrema unzione. Queste partite, da allenatore, ti ammazzano. Quando non si può vincere, non si deve nemmeno perdere: è stato uno shock. Vlahovic? Ha tutto il diritto di andare via, c’è scritto sul contratto. Io dico sempre che i tifosi non devono innamorarsi dei giocatori perché poi va finire male. A quelli che lo criticano, gli chiederei: ‘Se fosse vostro figlio, cosa gli direste di fare?’.