Agudelo: “Contro la Fiorentina cercherò di dimostrare quello che non sono riuscito a far vedere a Firenze. Pochi minuti in campo? Forse l’allenatore…”

Terminata la stagione, la Fiorentina ha deciso di far rientrare al Genoa, Kevin Agudelo. Il giocatore è stato poi immediatamente girato dai rossoblu allo Spezia e domenica sarà uno degli avversari dei viola.

“È una partita come le altre per me quella contro la Fiorentina – ha detto nel giorno della sua presentazione – ma cercherò anche di dimostrare quello che non sono riuscito a far vedere a Firenze”.

Amrabat aveva parlato molto bene di lui prima che Agudelo lasciasse la Toscana: “Sono felice di aver avuto il suo apprezzamento. Purtroppo alla Fiorentina ho fatto pochi minuti in campo, forse perché l’anno scorso l’allenatore voleva un altro tipo di giocatore in squadra”.