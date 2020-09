Agudelo: da scommessa a operazione già fallita? In realtà la Fiorentina avrà un’ultima parola sul colombiano

Arrivato a gennaio nell’anonimato, o quasi, dopo appena quattro mesi di Serie A ed un bel gol con la maglia del Genoa, Kevin Agudelo è stato oggetto misterioso fino a fine campionato. Iachini gli ha concesso un’oretta scarsa di impiego tra pre e post Covid e nelle amichevoli di questi giorni ha inserito perfino Cristoforo ed Eysseric prima di lui. Eppure la Fiorentina l’aveva preso dal Genoa con un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, una cifra non da poco ma, fortunatamente, legata alle presenze. Target evidentemente non raggiunto e che ha permesso alla società viola di restituire il calciatore al Genoa invece di procedere con il pagamento, previsto per altro per il giugno 2021. Agudelo passerà in prestito allo Spezia nelle prossime ore, tramite i rossoblu, ma la novità, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è che la Fiorentina manterrà una prelazione sul colombiano al termine di questa stagione, una sorta di diritto di intervento qualora si dimostrasse un calciatore valido. In caso contrario il suo cartellino resterà in mano al Genoa.

0 0 vote Article Rating