Agudelo: “Guardo a James Rodriguez come modello. Sono nel posto giusto per poter crescere. Posso diventare un regista”

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Kevin Agudelo, si presenta così: “Mia ammirazione per tutti i colombiani che sono venuti in Europa e in Italia a giocare. Mi piace molto James Rodriguez che attacca, difende. Questa è la tipologia di giocatore a cui vorrei assomigliare. Mi considero molto come una mezz’ala un centrocampista che può fare le due fasi. Sono consapevole che devo ancora imparare molto, ma so che sono nel posto giusto per farlo e spero di imparare molto dai campioni che ci sono. Credo che posso fare il playmaker prima o poi. Con il lavoro posso farcela e comunque in Colombia un paio di volte l’ho già fatto”.