Agudelo vero oggetto misterioso. C’è posto per lui nel centrocampo della Fiorentina?

Nel frenetico mercato di riparazione dello scorso gennaio, il D.S. Pradè ha bussato più volte alla porta del Genoa, strappando ai rossoblù due delle gemme più pregiate della squadra di Preziosi. Kouamè e Agudelo. L’attaccante ivoriano aveva incantato tutti a suon di gol prima del brutto infortunio, mentre Agudelo aveva fatto vedere sprazzi di estro in mezzo al campo, conditi da una buona dose di sostanza. Entrambi passati alla corte di mister Iachini, Kouame è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio nell’attacco della Fiorentina, arrivando anche al gol contro la Spal. Per Agudelo invece l’ambientamento a Firenze è stato più travagliato, visto e considerato che ha calcato il rettangolo verde solo in tre gare. Inoltre l’arrivo di Amrabat chiude ancora più gli spiragli di un centrocampo molto affollato, in cui si fatica a capire quale possa essere il suo ruolo nella linea mediana viola. Per di più continua l’interesse della Fiorentina per Torreira e Ricci, a dimostrazione del fatto che il centrocampista colombiano è destinato a recitare un ruolo marginale in maglia viola. Chissà che il suo futuro possa essere lontano da Firenze, magari un prestito che gli consenta di crescere e fare esperienza.

0 0 vote Article Rating