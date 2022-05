Agyei: “Ci vuole rispetto per un calciatore come Duncan. E’ arrivato su alti livelli grazie al proprio lavoro”

L’ex centrocampista della Primavera della Fiorentina Daniel Agyei, a Radio Bruno, ha parlato dell’addio alla Nazionale di Alfred Duncan: “Sono d’accordo con Duncan perché è un giocatore che merita tanto, in Nazionale ne abbiamo pochi come lui. 9 presenze in 10 anni sono pochissime, ci vuole rispetto”.

Poi ha proseguito: “Ogni giocatore vorrebbe giocare per la propria Nazionale, ma se non c’è rispetto si fa bene a starsene a casa. Alfred è arrivato a giocare su alti livelli grazie al suo lavoro e alla sua fortuna. Ha fatto una stagione bellissima, gliel’ho detto qualche giorno fa quando l’ho visto”.