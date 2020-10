Parafrasando la famosa gaffe-leggenda metropolitana di Mike Bongiorno al Rischiatutto (“Ahi, ahi, ahi signora Longari, mi è caduta sull’uccello!”, che, in realtà, non è mai stata pronunciata), potremmo dire lo stesso di Rocco Commisso che si è risentito per le critiche degli “opinionisti pappagalli”.

Ahi, ahi, ahi mister Commisso, mi è caduto sul pappagallo! L’accostamento ornitologico con chi è insoddisfatto della Fiorentina e lo dichiara, riporta alla mente gli “avvoltoi” evocati da Diego Della Valle, per il medesimo motivo.

L’infelice definizione “clienti” anziché tifosi, che ha marchiato a fuoco la precedente proprietà, è già stata usata improvvidamente dal presidente. Così come il termine “vivacchiare” (senza lo stadio di proprietà).

A questo punto manca solo che qualcuno gli suggerisca di prendersela con “i rosiconi” per assistere ad una terrificante metamorfosi.