Ai dettagli la trattativa per Pulgar al Flamengo. Poi finalmente la Fiorentina potrà accogliere Dodô

Affinché i tre acquisti e mezzo della Fiorentina diventino quattro, c’è bisogno di definire un’importante operazione in uscita. Parliamo di quella che riguarda Pulgar, la cui partenza libererebbe il posto da extracomunitario che permetterebbe di concludere l’ingaggio di Dodô. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo alcuni rifiuti il cileno potrebbe accettare la corte del Flamengo e le parti stanno lavorando per definire i dettagli della trattativa.

L’altra questione che tiene banco, poi, è quella che riguarda Milenkovic. Al momento l’unica certezza a tal proposito è che non si arriverà a fare della questione una telenovela. Il futuro del difensore, che sia a Firenze o altrove, si deciderà prima dell’inizio della stagione. Non vedremo, per intenderci, Milenkovic giocare le prime di campionato con il futuro ancora in bilico e la possibilità di andare via a Serie A già iniziata.