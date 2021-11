Al 90′ la Salernitana senza Ribery riagguanta il Cagliari nello scontro salvezza Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il primo anticipo della 14° giornata di Serie A tra Cagliari e Salernitana. I padroni di casa dominano per quasi tutta la gara contro gli ospiti che non possono disporre dell’ex attaccante della Fiorentina Ribery, out per infortunio. I rossoblù la sbloccano soltanto al 79′ con il gol di Pavoletti, subentrato al 60′ dopo l’uscita dal campo dell’ex terzino viola Dalbert. Ma l’assalto finale dei granata culmina con il gol di Bonazzoli al 90′. Le due squadre si spartiscono così la posta in palio e restano accoppiate in fondo alla classifica a quota 8.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Fiorentina, Lazio, Juventus 21, Verona 19, Bologna 18, Torino 17, Empoli 16, Sassuolo, Venezia 15, Udinese 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana, Cagliari 8.