Al Brasile basta un gol per battere la Svizzera di Edimilson Fernandes e volare agli ottavi del Mondiale

Da pochi minuti si è conclusa la sfida tra Brasile e Svizzera, valida per il gruppo G del Mondiale 2022 in Qatar. Dopo ottanta minuti di totale equilibrio, in cui il punteggio sembrava non volersi proprio sbloccare, la Nazionale verdeoro è passata in vantaggio con un gran colpo di Casemiro che ha pescato l’incrocio da dentro l’area.

La partita è finita dunque 1-0, risultato che permette al Brasile di conquistare l’accesso agli ottavi di finale. La Svizzera, nella quale al 59′ è entrato in campo l’ex Fiorentina Edimilson Fernandes, dovrà invece almeno pareggiare con la Serbia per passare il turno.