Al Castellani con lo sguardo al passato: quanti ex nel derby toscano!

Empoli-Fiorentina e una partita nella partita. Anzi, tante partite nella partita. Tanti gli ex di giornata che sabato saranno a disposizione di Vicenzo Italiano e Aurelio Andreazzoli in vista del derby di Toscana. La Fiorentina è praticamente sicura di schierarne almeno uno da titolare, visto che entrambi i portieri viola hanno un passato all’Empoli. Pietro Terracciano (al momento in vantaggio per la maglia dal primo minuto) è arrivato a Firenze in prestito proprio dalla società azzurra nel gennaio del 2019 in prestito, per poi diventare un giocatore viola a titolo definitivo. Per lui un ruolo sempre più importante in una squadra che fa affidamento anche sul suo secondo portiere, ormai divenuto un lusso viste le prestazioni in campo. C’è poi Bartlomiej Dragowski, pupillo di Corvino, mandato in prestito proprio a Empoli nello stesso gennaio del 2019, quando Terracciano arrivava in viola per fare il secondo. Sei mesi importanti nei quali il polacco ha fatto esperienza e si è consacrato come uno dei profili più interessanti della Serie A. Destino ha voluto che ora i due siano insieme a difendere la porta della Fiorentina, componendo uno dei reparti più affidabili della squadra di Italiano.

Uscendo dai pali nella rosa viola troviamo Aleksa Terzic, anno scorso in prestito all’Empoli e protagonista del ritorno in Serie A del club toscano. Quest’anno sta facendo fatica a trovare spazio alle spalle di Biraghi sulla sinistra, ma la stagione è ancora molto lunga e il serbo avrà tempo per giocarsi le sue carte. Chi ha trovato minuti importanti in campo invece è un altro ex: Riccardo Saponara. Uno dei protagonisti inaspettati di questo inizio di stagione viola arrivò proprio dall’Empoli nel gennaio del 2017. Un avventura tra alti, bassi e molti prestiti quella del ragazzo di Forlì, che quest’anno sta riuscendo finalmente a ritrovarsi con mister Italiano. Anche lui un ex che può ambire alla maglia da titolare nel prossimo derby di Toscana.

Sponda empolese invece c’è il viola in prestito Szymon Zurkowski. Per il centrocampista polacco classe 1997, 11 presenze e due gol fino a ora in questa stagione. La Fiorentina lo tiene d’occhio per il futuro, lui sicuramente vorrà sfruttare l’occasione per mettersi in mostra davanti ai dirigenti viola. E infine Patrick Cutrone. Non fortunato nella sua avventura fiorentina, ha lasciato Firenze lo scorso anno a gennaio con all’attivo 34 presenze e 5 gol con la maglia viola. Tornato in Inghilterra prima l’avventura semestrale al Valencia, poi il ritorno in prestito in Toscana.

Gli ex non mancheranno, in una partita che la Fiorentina ha l’obbligo di portare a casa se vuole rimanere aggrappata alle posizioni importanti di classifica.