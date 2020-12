Al Centro Sportivo si rivede Benassi, spettatore di una partita “speciale” questa mattina in casa Fiorentina FOTO

Partita speciale in casa Fiorentina questa mattina al Centro Sportivo viola, dove sonoscesi in campo per una partitella i membri dello staff medico. In una foto pubblicata sui social si vedono i componenti dello staff al centro del campo di gioco con tanto di divise e scarpe dal calcio. Tra di loro c’è però un intruso: Marco Benassi! L’attuale giocatore dell’Hellas Verona è tornato a Firenze per recuperare dal’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo di gioco, anche se alcune voci di mercato parlano di un suo ritorno in viola già a gennaio. Nella foto anche Lorenzo Venuti, reduce dalla trasferta di Torino di ieri sera.

