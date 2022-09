Al Franchi con la maglietta del Napoli alla rovescia: il piccolo Antonio riceverà una medaglia dal Sindaco

Si chiude con un lieto fine la vicenda legata al piccolo tifoso del Napoli con la maglietta rovesciata al Franchi. Avrà una medaglia Antonio, il bimbo di 9 anni tifoso azzurro costretto ad indossare la maglia al contrario nella partita con la Fiorentina del 28 agosto scorso. Al bambino, come raccontato dal padre, fu consigliato da uno steward di seguire l’incontro in questo modo, dato che si trovava in mezzo ai tifosi di casa.

Antonio sarà ricevuto domani a Palazzo San Giacomo dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dopo aver assistito anche ieri allo stadio Maradona alla partita di Champions League contro il Liverpool, padre e figlio saranno accolti in Comune per ricevere una medaglia celebrativa.