Al ‘Franchi’ torna il ricordo del Capitano: tutti fermi dopo 13 minuti FOTO

Era il suo minuto il tredicesimo, quello scelto dal tifo viola per celebrare il ricordo di Davide Astori, Capitano della Fiorentina e protagonista con il numero 13 fino a quel tragico 4 marzo 2018. Al 13′ di Fiorentina-Roma, in corso in questi minuti, la partita si è fermata per circa 13 secondi con le due squadre che hanno applaudito la ricorrenza e il maxi schermo che proiettato un’immagine di Astori. L’iniziativa per altro è stata adottata su tutti i campi di Serie A in questo turno.