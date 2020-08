Al lavoro per Commisso, la Fiorentina…e Nardella. Tira più un voto alle elezioni che un carro di buoi

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni Regionali che ci saranno in diverse zone d’Italia e c’è grande fermento a livello politico. Questo anche in Parlamento, dove di emendamenti al DL Semplificazioni, soprattutto in materia di stadi ne sono stati presentati molti.

La parte toscana sta cercando di serrare le fila per venire incontro alle esigenze della Fiorentina, del proprietario Rocco Commisso e, in qualche caso, anche per salvare il sindaco di Firenze, Dario Nardella, andato in difficoltà dopo quello che è successo con l’asta per la Mercafir e dopo il materializzarsi dell’eventualità che il club viola prenda armi e bagagli e si sposti a Campi Bisenzio. In questo senso è molto attivo Matteo Renzi che, per conto di Italia Viva, ha presentato una modifica di legge tesa ad annullare la possibilità di intervento della Soprintendenza in materia di impianti sportivi. L’ex presidente del Consiglio ha definito il suo un emendamento “strong” e in effetti il cambiamento sarebbe davvero radicale.

Ma non è stato certo il solo a muoversi. Lo hanno fatto il PD, lo ha fatto la Lega sullo schieramento opposto e altri ancora. Perché si sa che il calcio è un argomento intrigante e molto nazional-popolare da affrontare con i potenziali elettori. E anche perché in Italia tira più un voto alle elezioni che un carro di buoi. Chi avrà la meglio in parlamento? La settimana prossima potrebbe già essere quella giusta per avere una risposta alla domanda.