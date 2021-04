Al Torino basta il ritorno al gol di Belotti contro l’Udinese per risalire la china e avvicinarsi alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera il Torino espugna la Dacia Arena vincendo 1-0 contro l’Udinese. Dopo un primo tempo giocato alla pari nella ripresa è Belotti al 61′ su calcio di rigore a portare i granata in vantaggio, interrompendo così il suo digiuno di due mesi senza reti in campionato. I friulani cercano il pareggio ma non trovano il gol decisivo. Con questo risultato la squadra allenata da Gotti resta sempre a 33 punti, ovvero a +3 sulla Fiorentina. Il Torino di Nicola invece sale a quota 27, allontanandosi così dalla zona calda della classifica e andando a -3 dai viola. Va ricordato tra l’altro che i granata hanno la partita contro la Lazio ancora da recuperare.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Milan 63, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia 32, Fiorentina, Benevento 30, Torino 27*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. (* una partita in meno)