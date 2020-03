Al Valencia poche presenze e un riscatto molto difficile: nuovo tentativo della Fiorentina per Florenzi?

In questo momento, con un futuro ancora tutto da decifrare e pieno di incognite, pensare al calcio è difficile e ancora di più al mercato della Fiorentina. Lo ha fatto però sportal.it, che torna a discutere della situazione legata ad Alessandro Florenzi. Secondo il portale, difficilmente il Valencia riscatterà il giocatore italiano (per lui solo 3 presenze finora) che dunque tornerà alla Roma. Laddove Fonseca non lo vede propriamente al centro del progetto, motivo per cui lo aveva mandato in Spagna. In questa situazione potrebbe dunque inserirsi la Fiorentina, per un nuovo tentativo dopo il nulla di fatto dello scorso mercato. L’idea sarebbe quella di proporre una Roma un altro prestito, andando poi semmai a discutere sull’aggiunta di un diritto o di un obbligo di riscatto.