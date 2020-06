Alaba e Muller raggiungono il record di Ribery. E il francese ci scherza sopra: “Adesso basta ragazzi!”

Ieri sera il Bayern Monaco ha vinto la sua trentesima Bundesliga, alzando al cielo il primo trofeo post coronavirus. L’attaccante della Fiorentina Franck Ribery, ex stella dei bavaresi, si è complimentato con loro su Twitter… ma non solo. Infatti ieri sera Ribery è stato raggiunto da Alaba e Muller in un particolare record, ossia quello di aver vinto ben nove campionati con la maglia del Bayern. E Ribery ha voluto scherzarci sopra, scrivendo ai suoi ex compagni su Twitter: “Benvenuti nel club dei record, 9 volte campioni! Ma adesso sono abbastanza ragazzi, nessuno ha bisogno di vincere 10 titoli della Bundesliga!”.

