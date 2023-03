Alberto Orlando: “La Fiorentina vive di alti e bassi, ma le vittorie danno ai giocatori una spinta in più. Vi racconto quando ero arrabbiato di vestire la maglia viola”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Orlando ha parlato a passionedelcalcio.it del momento della squadra viola e del suo passato a Firenze: “I viola vivono di alti e bassi, è arrivato qualche gol in più da parte degli attaccanti. Le vittorie ti danno morale, ogni calciatore dopo un successo ha una spinta in più. Ricordo che nell’anno in cui ho indossato la maglia viola, stagione 64/65, l’allenatore Chiappella ebbe fiducia in me come punta, il mio ruolo naturale che però abbandonai nella Roma per giocare come ala destra, lo ripagai vincendo la classifica dei cannonieri.

Vi racconto un aneddoto per farvi capire quanto un giocatore dell’epoca era legato alla propria squadra, ero stato per 6 anni nella Roma e mi era dispiaciuto lasciarla. A Firenze in Fiorentina-Roma ero quasi assente in campo, destabilizzato nel vedermi contro i giallorossi. Provavo rabbia nel non vestire la maglia della Roma”.