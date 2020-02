Albertosi: “Il Milan non è all’altezza del proprio passato, i viola possono fare bottino pieno. Dragowski? Non posso averne un giudizio lusinghiero perchè…”

Intervistato dal Brivido Sportivo, il portiere e doppio ex di Fiorentina e Milan Enrico Albertosi ha analizzato così il quello che potrebbe essere il match di questa sera: “La Fiorentina ha le chance di fare risultato pieno. È un campionato equilibrato e il Milan, come palesa l’ultimo derby, non è ancora all’altezza del suo passato. Dragowski? Alterna delle cose buone ad altre meno. Io giudico un portiere dalla regolarità di rendimento. Se mi fa vincere tre partite e me ne fa perdere cinque, non posso averne un giudizio lusinghiero”.