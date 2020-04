Albertosi: “Mi giravano le scatole perché la Fiorentina aveva vinto il campionato dopo avermi ceduto. Ma lo scudetto col Cagliari vale mille volte di più”

L’ex portiere di Fiorentina e Cagliari Enrico Albertosi ha parlato a cagliarinews24.com facendo riferimento anche alla squadra viola: “Sapevo che la Fiorentina voleva darmi via, ma sapevo anche che dovevo andare all’Inter. Poi quando il presidente mi ha detto che ero stato ceduto al Cagliari ho risposto subito “no, io non vado”. Allora però non potevi rifiutarti. Le società erano proprietarie dei cartellini e tu dovevi andare dove ti mandavano oppure restare fuori rosa senza giocare. Il primo anno col Cagliari siamo arrivati secondi. Ci ha battuto la Fiorentina e mi sono girate le scatole perché hanno vinto il campionato proprio quando sono andato via io, dopo che ci avevamo provato per tanti anni senza riuscirci. Lo scudetto vinto a Cagliari comunque vale mille volte quello della Fiorentina“.