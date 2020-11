Albertosi: “Prandelli va preso subito per sfruttare la sosta del campionato. Qualche risultato negativo non pregiudica il suo valore”

L’ex portiere della Fiorentina Enrico Albertosi ha parlato a tuttomercatoweb: “Iachini? Se devi cambiare, devi cambiare subito. Non puoi aspettare, anzi approfitterei della pausa per le Nazionali. Così nel caso arrivasse Prandelli avrebbe quindici giorni per vedere la squadra e capire come sta fisicamente e di cosa ha bisogno. Iachini non lo comprendo, a volte ha messo in campo formazioni inspiegabili: a Roma senza punta e a Parma con una punta “finta” come Kouamè. E in ogni caso la Fiorentina non può giocare con una punta sola. Prandelli sarebbe l’ideale, conosce l’ambiente ed è ben visto dai tifosi. Ha un’esperienza incredibile. Ci sta che in carriera qualche volta i risultati possano essere negativi, ma le qualità del tecnico non si discutono”.

0 0 vote Article Rating