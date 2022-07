Alciato: “Firenze è perfetta per Jovic, lo vedo bene alla Fiorentina. Dodô? Sintomo di un mercato intelligente”

A tuttomercatoweb.com ha parlato il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Tra gli argomenti trattati nell’intervista, anche la Fiorentina. Queste le sue parole: “I viola stanno facendo degli interventi mirati, cercati e voluti. C’è un progetto importante. Confermare Italiano è stato un passo importante. Jovic? è chiaro che al Real Madrid ci sono e c’erano giocatori di grande classe che non trovano spazio. Jovic classe ce l’ha ed ha una gran voglia di giocare. Firenze è la piazza perfetta per lui. Avrà tanto spazio e non credo che avrà una pressione esagerata. Lo vedo molto bene alla Fiorentina”.

E ancora: “Dodô? Parlavo di un mercato intelligente e mirato proprio per questo. La Fiorentina è andata a prendere i giocatori che voleva. Anche Dodô è un acquisto interessante”